Nyhende

Det er gjennom eit skriv på Stryn kommune si heimeside at ordførar Per Kjøllesdal og konstituert kommunedirektør Hilde Lødøen argumenterer for tiltak ved cruisekaia, og samstundes gjer det klart at dersom ein ikkje kjem i mål med naudsynte tiltak kan lokalisering av ei ny cruisekai bli aktuelt. Saman med skrivet følgjer også ein illustrasjon av korleis ein ser føre seg utviklinga av terminalområdet i Olden.