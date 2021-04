Tok doktorgrad ved NTNU:

Lars Ivar har utvikla digitale verktøy for krevjande operasjonar

Lars Ivar Hatledal frå Markane disputerte før påske til doktorgrad ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Ålesund. Doktoravhandlinga har m.a. gått ut på å utvikle digitale verktøy for krevjande operasjonar, til dømes teknologiar for co-simulering og å sjå på korleis co-simulering kan brukast for utvikling "digitale tvillingar" av skip og simulering av maritime operasjonar og utstyr.