Nyhende

Nordfjordrådet har sendt ei klokkeklar høyringsfråsegn der dei på det sterkaste oppmodar Stortinget om å få på plass startløyving for ny tunnel på rv 15 Strynefjellsvegen. Fråsegna er adressert til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget i samband med at Stortinget no skal vedta Nasjonal Transportplan 2022-2033. Nordfjordrådet har også bedt om å få delta på komiteen sitt høyringsmøte om NTP.