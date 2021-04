Fortvila over at korps og kor ikkje får starte opp

Nyhende

– Det er positivt at regjeringa planlegg ei gradvis og trygg gjenopning, men atter ein gong verkar det som regjeringa har gløymt at det finst noko som heiter breiddekultur. Eg forventar at så snart breiddeidretten kan starte med treningar så skal musikkfrivilligheita kunne ha øvingar, seier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleiar i Norsk musikkråd, i ei pressemelding.

Medan idretten har fått sin eigen smittevernrettleiar, har musikkfrivilligheita vorte oversett kvar gong dei nasjonale retningslinjene har vorte oppdaterte, skriv musikkrådet. Dei ønsker at idrett og kultur skal bli behandla likt.

– Så snart det blir tillate å trene innandørs, må det òg bli lov å halde øvingar. Det er ingen logikk i at handballturneringa skal kunne gjennomførast den same helga som korpsstemnet må avlysast, hevdar han.

– Vi sende innspel til Kulturrådets gjenopningsplan i slutten av januar, men har enno ikkje sett snurten av den endelege planen. Eg fryktar at kulturlivet, som var det første som måtte stenge, òg blir det siste som får opne, seier Borgundvaag.

Musikkfrivilligheita peikar òg på at det går store inntekter tapt fordi dei ikkje kan halde loppemarknad, stemner, eller ha kiosksal. Dei meiner difor det er avgjerande at regjeringa kompenserer for tapte inntekter i første halvår, dersom musikkfrivilligheita skal kunne opne igjen.