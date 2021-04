Nyhende

Avdelingssjef for nettprosjekt i Brenett, Knut-Gunnar Ulvedal, opplyser at dei no har flydd inn eit stort aggregat som gir straum til husstandane i Bødal. Aggregatet har ein kapasitet på 30 kilowatt og med litt fornuftig bruk skal det syte for nok straum til at husstandane kan halde hjula greitt i gong.