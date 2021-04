Jostein hoppar av Godset-toget

Nyhende

Jostein Flo gir seg i jobben som sportssjef i Strømsgodset. Han har vore i klubben i 25 år.

- 25 år med stort ansvar, søkjelys, minimalt med ferie og fritid, men først og fremst ei enorm glede og takksemd for å ha fått mogelegheita til å vere med på denne reisa i og med Strømsgodset. Eg har elska dette livet, og eg veit ikkje om noko anna enn å stå i front for mitt kjære Strømsgodset. Eg ville ha gjort det same om igjen, skriv mellom anna Flo på "godset" si Facebook-side laurdag kveld.

- Føler eg har gjort ein god jobb

I avskjedshelsinga kjem det også fram at han no reknar seg meir som drammensar enn noko anna.

- I all beskjedenheit føler eg at eg har gjort ein meget god jobb for Strømsgodset og at eg har vist meg tilliten verdig. At eg no óg ser på meg sjølv meir som ein ekte drammensar enn ein stryning seier vel også sitt. Eg har slått rot i Drammen, skriv Flo, som heller ikkje legg skjul på at ikkje alt har vore rosenraudt. Har avviser derimot at avgjerda om å slutte heng saman med turbulensen som har vore kring den nyleg avgåtte trenaren dei siste dagane.

-Min fråtredelse har ingen direkte samanheng med innhaldet i saka omkring Henrik Pedersen, men det har ein samanheng i den forstand at Strømsgodset frå og med måndag skal byrje arbeidet med å finne ein ny hovudtrenar. Vi kan vel seie at ein ny epoke i Strømsgodset byrjar måndag, skriv Flo, som understrekar at avgjerda eine og åleine er hans.