Nyhende

Politiet gjenopnar frå mandag dei fleste publikumsmottaka i Møre og Romsdal politidistrikt, men Ørsta og Ulsteinvik må vente til torsdag

- Det er uro over smittespreiinga i nokre kommunar på søre Sunnmøre som gjer at har valt å sette dei to lensmannskontora i Ørsta og Ulsteinvik på vent nokre dagar til, seier visepolitimeister Ingmar Farstad i Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Etter ei periode med aukande smittespreiing, særleg i den sørlege delen av distriktet, varsla politiet før påskehelga at alle publikumsmottaka ville bli stengde dei første verkedagane etter påske.

Når det gjeld Vest politidistrikt, opplyser kommunikasjonsavdelinga at ein her gjennom heile pandemien har gjort fortløpande, lokale risikovurderingar knytt til kontora.

Lokal smittesituasjonen og utforming av kontorlokale påverkar korleis dei ulike kontora kan ta imot innbyggjarane.

Det har ikkje vore behov for å stengje heilt, men det vil vere restriksjonar på tal og andre smitteverntiltak. I nokre tilfelle kan det vere nødvendig å gjere avtale på førehand.

- Uansett er det viktig å vite at innbyggarane alltid kan komme i kontakt med politiet via telefon eller nett, uavhengig av moglegheit for å møte opp på kontoret, seier kommunikasjonsrådgjevar Gry Benedicte Halseth i Politiet Vest.