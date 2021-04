Politiet i Vest tok 157 promillekøyrarar i første kvartal

Nyhende

I første kvartal bles 157 personer til raudt i Vest politidistrikt. Samanlikna med første kvartal i 2020, er det ein auke på seks personar.

Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, er bekymra for at fyllekøringa i Vest stig.

– Sjølv om auken er minimal, er det bekymringsverdig at talet på ruskøyrarar blir høgare. Eg minner om at rus i trafikken tek rundt 20 liv kvart år. Det skal ikkje mer enn eit lite uhell til før dødsulukka er eit faktum. Kampen for ein rusfri trafikk er kontinuerleg, seier ho i ei pressemelding.

Politidistrikta med flest hendingar knytta til ruskøyring i første kvartal var Øst og Sør-øst. Her blei det meld over 800 sjåførar for promillekøyring.

2.418 fyllekøyrarar på landsbasis

Totalt har 2.418 personar blitt luka ut for promillekøyring i Norge i første kvartal – det tilsvarar 27 personar per dag. Aldersgruppene som fyllekøyrde mest i første kvartal var 25 – 34 og 35 – 44 år. Desse stod for over halvparten av meldingane.

– Det er jo paradoksalt at aldersgruppene som skal vere førebilde for den komande generasjonen av trafikantar er verst. Det bekymrar meg verkeleg, og det bør hevast nokre augebryn i dei tusen heimar. Atter ein gong viser det seg at dei meir erfarne sjåførane er verst bak rattet, seier Kristoffersen og utdjupar:

– Ser ein på same tall frå 2020, er dei omtalte aldersgruppene også på toppen av statistikken. Dei hensynslause haldningane til foreldregenerasjonen er påfallande.