Arrangerer ny ME-konferanse - no på nett

Det er klart for ein ny konferanse med fokus på ME (myalgisk encefalomyelitt/encefalopati). Medan dei to tidlegare konferansane har vore arrangert i Stryn/Loen, vert denne, grunna koronapandemien, arrangert digitalt. Arrangørane har også denne gongen fått ei rekkje solide namn på foredragslista.