Frukt- og bærbønder møter kritikk:

– Utfordrande sesong i vente

Etter at koronaen slo til vart det peika på at frukt- og bærbønder burde nytte meir norsk arbeidskraft. Bonde Arnt Magne Paulen tykkjer det er leit at folk er kritiske til at han og andre i næringa nyttar utanlandske arbeidarar.