Fann 91 år gammal avis inne i bilderamme

Nyhende

– Eg skulle byte baksida på eit gammalt innramma bilde. Då oppdaga eg at det var noko som var lagt inn mellom bildet og bakdelen. Der fann eg ei avis av Morgenbladet datert fredag 27. juni 1930. Avisa har blitt gul i fargen, men var like heil med alle ti sidene. Det var reklame i avisa den gongen. Det er kjekt å bli overraska, særleg når gamle ting dukker opp, fortel Obin Aabrekk i Olden om det spesielle funnet i bilderamma. Han legg til at det kan vere fint med litt godt lesestoff i desse tider.

Fjordingen takkar for eit historisk bidrag med ei 91 år gammal avis.