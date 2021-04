Stryn:

No kan du registrere deg sjølv for koronavaksine

Stryn kommune har opna for sjølvregistrering for koronavaksine. Registreringa er førebels berre opna for dei over 65 år. – Vi sender også ut SMS til dei som står for tur til vaksine, seier Malin Ek Bråtene, som organiserer vaksineringa i kommunen.