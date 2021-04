Stor og vellukka ME-konferanse

Nyhende

To dagar med biomedisinske føredrag kan ikkje gjenforteljast i korte avisartiklar. Men dei aller fleste studiane som vart omtalt er publiserte, og kan finnast for dei som er interesserte.

Deltok frå USA

Frå USA deltok journalist og akademikar ved School of Public Health, University of California, Berkeley, David Tuller, som m.a. sette eit kritisk søkjelys på metodane i PACE-studien (ein studie som samanlikna ulike behandlingsmetodar som kognitiv åtferdsterapi mot ME og effekten av desse), og ein norsk studie av kognitiv åtferdsterapi kombinert med musikkterapi for kronisk utmatting etter Epstein-Barr-virusinfeksjon (kyssesjuke) hjå ungdom.

Tuller vart følgt av ME-forskar, immunolog og professor i epidemiologi ved Columbia University, New York, Mady Hornig. Ho tok føre seg forsking og funn for å stadfeste ME/CFS som ein biologisk sjukdom, m.a. med spesielt fokus på immunsystemet og immundysfunksjonalitet.

Stockholm og Uppsala

Björn Bragée er spesialist i anestesiologi/intensivbehandling og smertelindring ved Bragée klinikker i Stockholm. Han fortalde m.a. om sine funn og si forsking om hypermobilitet og ME, og forsking med m.a. funn av at innsnevring i nakke/hjerne og auka hjernevæsketrykk kan vere vanleg ved ME/CFS.

– Det er nødvendig å bekrefte funna i fleire studium, understreka Bragée.

Nestemann ut var professor i analytisk kjemi og nevrokjemi ved Institutt for kjemi – biomedisinsk senter ved Uppsala Univsersitet, Jonas Bergquist, som tok føre seg molekylær diagnostisering og behandling av ME/CFS og forsking på Covid-19.

Både Bragée og Bergquist understreka at ME/CFS er ein nevrologisk sjukdom, men har mulitisystempåverknad, det vil seie at ein kan sjå verknaden mange stader og i mange funksjonar i kroppen.

Energimetabolisme

Professor ved Institutt for Biomedisin, Universitet i Bergen, Karl Johan Tronstad, orienterte deretter om forsking omkring energimetabolisme, der målet er kartlegging av biologiske mekanismar bak ME/CFS.

Lege ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland Universitetssjukehus, PhD-stipendiat ved Universitetet i Bergen, Ingrid Gurvin Rekeland og overlege ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Haukeland universitetssjukehus, professor ved Universitetet i Bergen, Øystein Fluge tok m.a. føre seg tema omkring medikamentell behandling og biomarkørar ved ME/CFS. Haukeland har i mange år hatt fokus på ME-forsking, og gruppa på Haukeland jobbar tett med Karl Johan Tronstad si gruppe på UiB.

Autoimmunitet og genetikk

Professor Ole Didrik Saugstad orienterte om ImmunoME-studien ved Oslo Universitetssykehus, ein studie om autoimmunitet og genetikk ved ME. Her stadfestar funna m.a. langt på veg at det er ein immuniell dysfunksjon ved ME. Doktorstipendiat Asgeir Lande skal disputere over emnet, og har fått mykje ros for arbeidet.

LIS-Lege og stipendiat ved UNN Harstad, Linn Christin Skevling, fortalde om forskingsprosjektet Fekal mikrobiota transplantasjon (overføring av tarmflora frå frisk donor til mottakar) der ME er ei av gruppene det vert forska på.

Seniorforskar ved Sintef, Avdeling Helse, prosjektleiar for «Tjenesten og MEg, Line Melby, tok føre seg tenestetilbod og tenestebehov og misforhold mellom tenestene ME-pasientar får og kva dei treng.

Forskar ved Fafo, Anne Kielland presenterte forskingsprosjektet «Tjenesten og MEg», som studerer den demografiske og sosioøkonomiske bakgrunnen til CFS/ME-pasientane og familiane deira, og korleis dei møter offentlege tenester.

- Ikkje sjeldan sjukdom

Professor i barnenevrologi ved Barneklinikken på Haukeland, Kristian Sommerfelt, fortalde om ME-forsking og prognoser hjå barn og unge - fallgruver og nyttige strategiar under diagnostisering og oppfølging. Han snakka også om ei heilt ny undersøking om ME som ikkje er publisert enno.

– 1 av 200 har ME, sa Sommerfelt. – Dette er ikkje ein sjeldan sjukdom.