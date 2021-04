Lokale artistar til Førdefestivalen

Nyhende

Temaet for festivalen i år er HEIME, men programmet er internasjonalt som alltid. Verda kjem til Førde også i år, om enn på ein litt annan måte. Det blir musikk frå 24 land, men musikarane som står på scena bur alle i Norge.

- Festivalprogrammet er stort, går over fem dagar, omfattar fleire urpremierar og nye produksjonar, og totalt like mange konsertar som eit vanleg år, seier direktør Per Idar Almås i ei pressemelding.

Den store skilnaden er at festivalen i år vil ha svært redusert publikumskapasitet.

Den største utfordringa for Førdefestivalen er heilt klart at vi får mykje mindre publikumskapasitet enn vanleg. Til dømes planlegg vi no dei største konsertane våre for maks 200 personar, medan vi vanlegvis har sitjeplass til over 1900 i den ombygde idrettshallen! forklarer Almås.

- Det høyrest jo sprøtt ut, men vi har bestemt oss for å gjere det, på same tid som vi håpar at vi no er på så rett veg at kapasiteten kan aukast, iallfall i så store lokale. Av smittevernomsyn har vi alt sett oss nøydde til å ta ut eit par tradisjonsrike arenaer frå programmet, og er det noko vi er budde på, så er det endringar, kanskje heilt fram til festivalen startar, seier festivalsjefen.