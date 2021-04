Smitte ved sjukehuset i Volda

Nyhende

(Møre-Nytt): Ein tilsett fekk fredag påvist covid-19 ved distriktspsykiatrisk poliklinikk Volda. Åtte tilsette er sett i karantene.

Den tilsette som har testa positivt har ikkje hatt pasientkontakt.

- Smittevegen for den tilsette som har testa positivt er kjend, og alle smittevernrutinar er tatt i vare, seier avdelingssjef DPS Sunnmøre Eirik Molvær i ei pressemelding frå Helse Møre og Romsdal.

Molvær fortel at i komande veke blir dei konsultasjonane som er fagleg forsvarleg flytta over til telefon og video, slik at hendinga får minst mogleg konsekvens for pasientane. Alle pasientar som dette gjeld vil få beskjed.



Den psykiatriske poliklinikken held til i eit eige bygg, og dermed har ikkje hendinga konsekvens for drifta ved dei andre seksjonane ved Volda sjukehus.

Kommuneoverlege Marte Vaage Øie stadfester at smittetilfellet er eit av dei fire smittetilfella som kommunen fekk påvist fredag denne veka. Smittevegen er kjent for alle fire smittetilfella.

