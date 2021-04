Tysdag går startskotet for årets aktivitetskampanje

Nyhende

– Sjølv om kampanjen heiter «Sykle til jobben» så gjeld all form for aktivitet, seier personalsjef i Stryn kommune, Nils-Petter Hauge. Han fortel at det er gratis for innbyggjarane å vere med:

– Ja, kommunen har betalt ein lisens for alle i kommunen, så dette kostar ikkje noko å bli med på.

– Kven kan vere med på aktivitetskampanjen?

– Absolutt alle i kommunen. Born, foreldre og besteforeldre, her vil vi ha alle i aktivtet. Også dei som har bustadadresse i andre kommunar men som jobbar i Stryn kan vere med, seier Hauge.

– Her handlar det rett og slett om å sette vekk bilen. Målet er å styrke folkehelsa, spesielt i dei tidene vi er inne i no. I desse tider treng vi meir enn nokon gong å vere i aktivitet. Ute er det lettare å vere saman og treffe andre. Inne er det og mykje ein kan gjere for å aktivisere seg. Det skal vere låg list for å melde seg på, seier Hauge.

Om ein er minst 30 minutt fysisk aktiv vil ein få eitt poeng. Minst 60 minutt med fysisk aktivitet gir to poeng, medan minst 90 minutt med fysisk aktivitet vil gi tre poeng. Utvalde aktivitetar vil gje ekstra poeng.

Sosialt og miljøvenleg

– Ein kan også danne lag på jobben og til dømes konkurrere mot andre avdelingar, seier Hauge.

– Namnet på kampanjen, «Sykle til jobben», er noko misvisande, då all aktivitet gir grunnlag for å samle poeng. Dette er ein lågterskel, sosial, miljøvenleg, unik og morosam konkurranse, seier Hauge, som oppmodar innbyggjarane i kommunen til å melde seg på kampanjen på sykletiljobben.no. Som ei lita gulrot lokkar kommunen med premiar.

– Vi vil trekke tilfeldige vinnarar, så her er det berre å bli med, oppmodar Nils-Petter Hauge. Kampanjen varer frå 20. april til 18. juni.