Åtvarer mot fuglefôring på nye stader

Nyhende

– I og med at fugleinfluensaen er svært smittsam blant fuglar, er det viktig å ikkje bidra til å gi fuglar nye samlingspunkt, seier Bollestad i ei pressemelding.

Trekkfuglar som kjem til Norge om våren har teke med seg fugleinfluensaen inn i landet. Fugleinfluensaen er dødeleg og svært smittsam for fuglar. Lite tyder på at det er smittsamt for menneske. Styresmaktene fryktar at villfuglar kan smitte fjørfebesetningar med fugleinfluensaen. Det kan gi fjørfeprodusentar store utfordringar.

– Eg er bekymra for at fugleinfluensaen spreier seg til fjørfebesetningar. Det kan gi alvorlege konsekvensar for fjørfeprodusentar, seier Bollestad.

Mattilsynet oppmodar fjørfeprodusentar til å sikre fjørfe mot smitte ved å halde dei innandørs inntil vidare. Produsentane bør gå gjennom smittevernplanar, og gjere det dei kan for å forhindre smitte.

(©NPK)