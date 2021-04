Løyvde aldri kommunale kroner til varmtvassbasseng

Nyhende

– I Stryn Revmatikarlag vart vi glade då Fjordingen fortalde at kommunestyret i budsjettet for 2021 hadde løyvd 200.000 kroner til forprosjekt for nytt varmtvassbasseng i Stryn. Vi har med undring konstatert at Stryn kommune korkje skriftleg eller munnleg har teke kontakt med revmatikarlaget og informert om føresetnaden for løyvinga. I går fekk eg som leiar i revmatikarlaget høyre at det vert sagt på bygda: «Trekkjer Stryn Revmatikarlag pengane sine frå forprosjektet, vil det kunne vere spikaren i kista for nytt varmtvassbasseng i Stryn», skriv leiaren for laget, Magnhild Berge, i ein e-post til kommunen.