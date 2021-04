Nytt koronatilfelle i Stryn

Nyhende

Det opplyser kommunen tysdag ettermiddag.

Kommunen fekk også opplyst måndag kveld at det er to nærkontakter til ein smitta person i Kinn kommune. Husstandane til desse to er sette i ventekarantene fram til svar på tester til nærkontaktane.

- Vi opplever vi har god kontroll på begge situasjonane, og dette fører ikkje til ytterlegare tiltak i kommunen på noverande tidspunkt. Vi ønskjer framleis å presisere viktigheita av at alle i kommunen held seg heime ved symptom på koronavirus, og testar seg raskt ved symptom, opplyser Stryn kommune.