Nyhende

Fjordingen kom i saka om midlar til forprosjekt varmtvassbasseng i skade for å skrive at kommunen ikkje har løyvd eigne midlar til forprosjektet. Dette stemmer ikkje. Kommunestyret løyvde i samband med budsjettvedtaket i desember 200.000 kroner. Vedtaket vart derimot gjort i den tru at revmatikarlaget vil yte tilsvarande sum.