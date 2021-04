Vurderer habiliteten til hovudutvalsleiar

Nyhende

Vestland fylkeskommune vart denne veka kjent med at leiar av hovudutval for opplæring og kompetanse er i ein nær personleg relasjon med ein seksjonsleiar i avdeling for opplæring og kompetanse, vert det opplyst i ei pressemelding.

Relasjonen kan ha verknad for begge partar sin habilitet i førebuing og handsaming av aktuelle politiske saker, og det er no difor sett i gang ei juridisk forundersøking av alle saker som har vore lagt fram for politisk handsaming frå denne seksjonen i perioden frå 1. januar 2020. Vurderinga vert gjort ut frå regelverket i tilfelle der ein administrativt tilsett har ein relasjon til ein folkevald som seinare handsamar og/eller gjer vedtak i saka.

Det skal vidare vurderast kor vidt dei vedtaka som er gjorde i denne perioden er gyldige. Utvalsleiar Karianne Alette Torvanger har søkt om fritak frå vervet som utvalsleiar medan det no vert gjort undersøking av hennar habilitet, opplyser fylkeskommunen i ei pressemelding. Kenth Rune Teigen Måren, som leier seksjon for kvalitet i opplæringa, er i same periode tillagt andre oppgåver i opplæringsavdelinga.

Det er Forvaltningsloven som regulerer dei allminnelege reglane om habilitet i det offentlege.

- Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet. At saker behandles på en objektiv måte er avgjørende for at allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig saksbehandling i forvaltningen, heiter det i Kommunal- og regionaldepartementet sin vegleiar om habilitet i fylkeskommunar og kommunar.

- Det er ikke i seg selv kritikkverdig å være inhabil. Men det er kritikkverdig hvis en folkevalgt eller en tjenestemann ikke fratrer ved inhabilitet. Konsekvensen av inhabilitet kan bli at vedtaket blir ugyldig, heiter det i departementet sin vegleiar.

Det er flere omsyn som talar for at den som har eigeninteresse i utfallet av ei sak, eller som har eit nært slektskap eller vennskap til nokon av partane, ikkje bør behandle eller avgjere vedkommande sak, går det fram av ein artikkel hos Lovdata.

For det første kan det vere fare for at vedkommande vil opptre partisk. For det andre er det av stor betydning at folk har tillit til at tenestemenn opptrer upartisk. Og for det tredje tjener habilitetsreglane til å beskytte tenestemenn mot utilbørlig press utanfrå.