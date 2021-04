No må vi gje oss tid så det vert gjort vedtak på formelt rett grunnlag

Nyhende

Magnhild Berge er oppteken av at det ikkje må herske tvil om at ho ønskjer å få realisert eit varmtvassbasseng, men at der er nokre formalitetar som må avklarast før revmatikarlaget har høve til å avgjere om det kan vere med og betale eit kommunalt forprosjekt til nytt varmtvassbasseng.