Meiner lotteriinntekter var mynta på forprosjekt

Nyhende

Førre veke skreiv Fjordingen at leiaren for revmatikarlaget, Magnhild Berge, etterlyste dialog med Stryn kommune kring finansieringa av forprosjekt varmtvassbasseng og stilte spørsmål ved at kommunen hadde lagt til grunn at revmatikarlaget skulle bidra med 200.000 kr. Berge påpeika at dette var det ikkje gjort noko styrevedtak på i laget, i alle fall ikkje enno.