– Det er veldig bra for arbeidsmiljøet, vi får inn yngre folk, og det er alltid interessant å følgje dei frå nybyrjar til fagbrev. Vi var litt ekstra spente då Amalie kom, det er første jenta vi har hatt her. Men det gjekk flott, og fekk då også vel bestått, seier Sætre, som legg til at det er Torbjørn Teigen som er lærlingansvarleg hos Trucknor i Stryn.