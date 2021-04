Innvik AS og Norsk Bioenergi investerer 70 millionar kroner.

No går startskotet i Innvik

Spaden går i jorda for eit nytt bioenergianlegg i Innvik med Innvik AS og kommunen på kundelista. – Som følge av dette anlegget kan vi byggje ut fabrikken og flytte heim produksjon frå Europa, seier dagleg leiar i Innvik AS, Bjørn Aage Haugen.