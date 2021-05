Vil byggje lydtette rom for ME-pasientar

Nyhende

I følgje kommunalsjef for helse og sosial i Stryn, Heidi Vederhus, har det nyleg vore gjennomført prosjekteringsmøte med arkitekt og konsulentar om kva som må på plass før arbeidet skal ut på anbod. I ombyggingsprosjektet vert det mellom anna lagt vekt på å legge til rette for velferdsteknologi. Ein jobbar også med lydkonsulent for å sjå på mogelegheitene for lydtette rom. Dette både med tanke på pasientar som lagar lydar og dei som har behov for ekstra ro, som ME-pasientar.