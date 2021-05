Anna Amalie får byggje på heimgarden

Nyhende

Utvalet var på synfaring på garden måndag ettermiddag, før dei tok saka opp til politisk handsaming. Under den korte synfaringa gjorde Jan Espe greie for søknaden sin, der han og fortalde at tomta som ligg i eit nedre hjørne på garden ikkje vil utgjere nokon konflikt med drifta av garden. Tomta som er tenkt er på 1,4 da og ligg i ein liten skoglugg som aldri er dyrka opp. Tomta vil bli knytt til eksisterande private gardsveg som går ut til fv 60 der det og er lokalisert busstopp med busskur som del av krysset.