Får løyve til nydyrking

Vedtaket vart gjort etter at utvalet hadde vore på synfaring og sett området med eigne auge. Per Ståle Lillestøl er leigetakar av jorda som Ola Roar Fannemel eig. Under synfaringa fortalde Lillestøl at det er kamp om kvar kvadratmeter dyrka mark i Hornindal, og at han sjølv må kjøpe gras heilt frå Sverige.