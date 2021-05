UP inndrog førarkort i Innvik

Nyhende

Bilføraren som er i 60-åra og heimehøyrande i Rogaland, vart målt til 97 km/t i UP sin laserkontroll. Kontrollen vart gjennomført i 60-sona, der grensa for å miste førarkortet er 86 km/t. Overskridinga var såpass høg at det og vert oppretta politimelding, opplyser UP.