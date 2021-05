Nyhende

– Kva gjer det med folk å brått vere utan kontakt med omverda?

– Dei siste åra har vi fleire gongar opplevd kritiske situasjonar i dalen. Situasjonar der ein har vore avhengig av å få helikoptertransport eller ambulanse, seier Jon Olav Kvamme.

– Det gjer noko med folk å vite kva som ville skjedd om ein ikkje fekk kontakt med omverda. Det handlar om liv og helse.

Rundt i bygda bur det også ein del eldre med tryggleiks-alarm. For dei blir situasjonen den same: Heller ikkje desse verkar når telefon- og fiberdekninga er nede.

– Ein utrygg situasjon, seier Geir Olden.

Ikkje ope for utrykkingskøyretøy

At vegen ikkje vert halden open for naudtransport og utrykking er også problematisk, seier oldedølene.

– Det er forståeleg at det er stengt når det er skredfare. Men då vert det heller ikkje brøyta. Dermed er vi ekstra ille ute om det skulle skje noko og utrykkingskøyretøy ikkje kunne kome opp i dalen fordi det ikkje var brøyta, seier dei tre styremedlemmene.

Kven skal brøyte?

– Men kven skal brøyte når det er skredfare?

– Det er klart at sikkerheita må gå først, det gjeld for alle. Men der må vere mogelegheiter, seier Jon Olav Kvamme og Anne Mykløen Sunde.

– Vegvesenet må kunne ha ei vaktordning slik at ein kan få brøyta opp vegen. Dette gjorde dei før, men det har blitt endringar siste åra.

Stor dugnadsinnsats

Oldedalen la ned ein stor dugnadsinnsats for å få fiber til dalen i 2014. Utviklingslaget tok på seg graving og framføring av trekkerør, og oldedøler i ulike aldersgrupper jobba dugnad med å føre fram fiberkablar til bygda.

Fleire kilometer med grøfter vart gravne, og trekkerør lagt ned. Fiberdugnaden var eit spleiselag verdsett til 1,1 millionar kroner. Forutan dugnadsinnsatsen frå bygdefolket, gjekk også verksemder i dalen og andre støttespelarar inn med bidrag.

Må få hjelp

No synest oldedølene det er trist at telefon- og fiberdekninga skal vere så dårleg.

– Vi må få hjelp, seier Kvamme.

– Kommunen har eit beredskapsansvar, og vi føler det er kommunen som har mogelegheit til å påverke Telenor.

Kvamme understrekar at forholdet til Stryn kommune har vore godt.

– Vi hadde eit veldig godt samarbeid med kommunen då vi var tidleg ute med å få fiber opp i dalen. No håpar vi på framhald i dette gode samarbeidet, og at kommunen legg litt press på Telenor. Då er eg sikker på at vi skal få noko som er vesentleg tryggare enn det vi har no.