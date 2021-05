Nyhende

– Stengt veg på grunn av ras eller rasfare, straumlaust og utan telefon og fiber har innbyggjarane opplevd alt for mange gongar. For dei som bur her er dette krevjande og stor risiko, for kommunen som sit med beredskapsansvaret må dette takast på største alvor, innleia Rune Myklebust frå talarstolen i kommunestyret torsdag.