Bondelagsleiar Torill Nina Midtkandal:

– Situasjonen er kritisk no

– Kostnadsveksten har vore enorm siste åra, medan inntektene står stille, seier leiar i Stryn Bondelag, Torill Nina Midtkandal. – For dei som har investert stort for å tilfredsstille myndigheitene sine krav, er det kritisk no.