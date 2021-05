2021 er valår - også bønder er viktige veljarar

Nyhende

Jordbruksforhandlingane er slett ikkje vårens vakraste eventyr, tvert i mot vårens vanskelegaste nøtt for mange. I år ser nøtta ut til å vere hardare å knekke enn på lenge, og det av fleire årsaker. Ulik forståing og tolking av fakta og talgrunnlag mellom partane rundt forhandlingsbordet er ein årsak. Den enklaste årsaken, i alle fall å forstå for dei fleste, er det faktum at prisauken har skote så mykje fart dei siste åra at auka inntekt ikkje dekkjer opp for kostnadsauken.