Nyhende

Ei korringering etter saka om vaksinasjonsprosessen i høve Covid-19: Stryn kommune startar no med vaksineringa av personar i aldersgruppe 55 til 64 år som har risiko for alvorleg sjukdomsforløp (risikogrupper). Det går difor enno ei tid før alle i aldersgruppe 55-64 får tilbod om vaksine, presiserer einingsleiar for helsetenester.