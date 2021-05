Vingedraktflyging, hekser og Tom Cruise

Nyhende

I denne sendinga er mykje av tida via luftsport og vingedraktflyging. Even Flo, Espen Fadnes og Amber Forte bidreg med kunnskap og gode historier. Høyr blant anna om Even Flo sin debut i vingedrakta og om Espen Fadnes som fekk jobbe tett på sjølvaste Tom Cruise.

I denne sendinga er også Anne Marie Svarstad med som god ambassadør for o-sporten. Du får nye rim med Rakje og Frank Hool gjev deg opphavet til uttrykket "samling i bånn". Ikkje minst vert det trekking av den heldige vinnaren av Kristiansund-drakta.