Nyhende

Frode Lillestøl er ein av dei som no opplever problema med auka trafikk og parkering i område som ikkje er dimensjonert for dette. I brev til Volda kommune oppmodar han kommunen om å ta tak i problemstillinga før ein eventuelt opnar opp for meir ferdsel i området. Lillestøl viser til ønske og avsette midlar til opprusting av råsa opp til dagsturhytta. Lillestøl seier han på ingen måte er imot ei slik oppgradering, men seier ein må starte i riktig ende.