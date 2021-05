Nyhende

Magne Øen og Jannicke Kroken, som tok over garden på Rygg i Hornindal etter Magne sine foreldre i 2000, har levert feilfri mjølk i 15 strake år. Dei to er klare på at det ligg mykje arbeid og strenge rutinar bak mjølka som Tine definerer som «elitemjølk»; Den høgaste kvalitetsmerkinga norske mjølkebønder kan få for råvara si.