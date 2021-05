Kyrkja lovar å bli betre på likestilling

Nyhende

Sist veke vart ein rapport om arbeidsmiljøet i Den norske kyrkja lagt fram. Den viser mellom anna at éin av tre kvinnelege prestar har opplevd uønskte hendingar. Og at éin av fire har fått "ubehagelege kommentarar" på alder og utsjånad.

– Vi har ikkje hatt undersøkingar eller tal som har vist det. Eg er ikkje glad for resultata, men det er viktig å få tala på bordet, seier Liv Arnhild Romsaas, leiar i Norsk kvinneleg teologforeining til NRK.

Resultata i rapporten kom ikkje som ei overrasking på preses Olav Fykse Tveit.

– Eg må innrømme at eg hadde venta det, men fleire problem og tunge historier enn det vi var klar over, har no kome fram, seier presesen.

Han varslar no fleire tiltak for å vise at Kyrkja praktiserer likestilling.

– Det blir eigne grupper og undervisningsopplegg om mangfald og likestilling. I tillegg skal gode varslingsrutinar på plass, og så må vi finne arenaer for å prate om dette, seier han til kanalen.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) rosar Kyrkja for å bestille ein slik rapport.

– Det er viktig at alle tilsette har det bra på jobb. Ingen skal oppleve eit arbeidsmiljø med diskriminering og negative haldningar. Rapporten gir Den norske kyrkja moglegheit til ta ta tak i dette.