Skulekorpset er nedlagt

Stryn skulekorps var eit barn av «året for dei store hendingane», 1968. Korpset har sidan sett sitt preg på lokalsamfunnet på festdagar, høgtider og alt frå turn- til songarstemne.

Korpset har også fostra ei rekkje store namn innan norsk musikkliv: Komponistar og solistar, arrangørar og direktørar. Og ein musikkprofessor.

Samstundes har det vore ein sosial samlingsstad. I sine største år hadde skulekorpset over 60 medlemmer og måtte ha to bussar for å kunne reise på speletur.

Skulle på korpsfestival

Men no er det slutt. Punktum finale.

– Vi prøvde å halde det gåande. I fjor hadde vi rundt 12 kjempeflinke musikantar og skulle på korpstur til Bornholm. Men så kom koronanedstenginga, vi fekk ikkje øve, og korpsfestivalen vart avlyst. Vi hadde også på etterjulsvinteren starta med aspirantar og hadde 12 stykke, men det vart det heller ikkje meir utav, seier dirigent Bjørg Jorunn Vinsrygg Steen.

Dermed gjenstår det å be om å få inn alt av utstyr. Instrument, uniformer, notar, sekkar og drillutstyr som ligg rundt i «dei tusen heimar».

Ho legg ikkje skjul på at det har vore vanskeleg å få ting til å gå opp i kvardagen. Treningar og øvingstider kolliderer, engasjementet for korps manglar.

Noko som alle merkar

For dei som verkeleg ønskjer å spele messing, treblås eller slagverk er det mogleg å gjere dette i kulturskulen. Her er det også ønske om å få til ei samspelgruppe.

Men skulekorpset, det er nedlagt. Det betyr også mindre rekruttering til vaksenkorpset.

– Alt har si tid, og eg trur det no er tid for at folk må få kjenne litt på dette, seier dirigenten.

– Kjenne at dei saknar skulekorpset. Det er noko som manglar, og det på ein slik måte at alle merkar det. Det er ikkje berre å ringe etter skulekorpset for å få dei til å spele på eit stemne eller ein basar.

Ho seier ho verkeleg ønskjer at skulekorpset kjem opp igjen og går ein gong i ikkje alt for fjern framtid.

– Håpet er at vi får ei bygd som støttar opp om mangfaldet, slik at det også er rom for å halde eit skulekorps i live. Elles blir vi ei fattigare bygd, seier Bjørg Jorunn Vinsrygg Steen.

– Så vi håpar det blir ei oppvakning, slik at vi også i framtida skal kunne oppleve å ha eit 17. mai-tog med skulekorpset i front!