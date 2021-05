Vil ha vurdert skuldspørsmålet

Nyhende

Fjordingen legg fram kritikken frå Bjørn Flo for Ståle Hatlelid som kjenner saka frå gamle Hornindal kommune.

Næraste nabo til masseuttaket ovanfor Kjøs bru: Naboen har ikkje hatt reint vatn på årevis – Eg vil påstå at eg er ein tolmodig mann, men no er eg lei. Dette er ikkje haldbart, seier Bjørn Flo som har eit naboskap utanom det vanlege.

– Det har vore mykje att og fram i denne saka over fleire år. Eg var på synfaring med partane for eit par år sidan der det vart semje om nokre punkt om vegen vidare, opplyser Hatlelid som no er rådgjevar for plan- og byggjesak i Volda kommune.

– Kven har ansvaret for reint drikkevatn i denne saka?

– I utgangspunktet er dette eit privat anliggande, men eg kan undersøke kva som er gjort i denne saka, seier han.

- Ei forsikringssak

Dagleg leiar for Per Røyrhus AS, Salve Røyrhus, seier det er nærliggande å tru at det er dei som er skuld i at naboen har skittent vatn, men vil ha eit forsikringsselskap sitt syn på saka.

– Det er lenge sidan vi har høyrd frå naboen, men etter vårt syn er dette ei forsikringssak. Skal vi koste på ein ny brønn må vi først vite at vi er ansvarlege for dette. Vi tek ansvaret om vi har skulda, seier Røyrhus.

Han meiner dessutan at dei tek omsyn til støvproblematikken ved masseuttaket.

– Vi vatnar eller unngår knusing på tørre dagar, men med køyring inn og ut av feltet vil det uansett bli ein del støv, seier han.