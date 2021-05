Lastebilsjåfør fråteken førarkortet etter uforsvarleg køyring på rv 15

Nyhende

I fylgje operasjonsleiar Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt kom dei fyrste meldingane om at ein utanlandsk lastebilsjåfør på veg austover på riksveg 15 dreiv farleg og uforsvarleg køyring på fjellovergangen mellom Stryn og Skjåk onsdag kveld.

– Vi fekk fleire meldingar på køyringa nedover frå fjellet. Føraren har mellom anna hatt ei rekkje farlege forbikøyringar, seier Løvseth.

Politiet rykka ut, og i fylgje operasjonsleiaren vart den utanlandske lastebilen med den utanlandske føraren stoppa i Bismo.

– Ein lastebil og fleire bilar sperra vegen for å hindre vidare køyring. Det kan sjå ut som at lastebilane har vore inni kvarandre, for det var noko lakkskader på køyretya, seier operasjonsleiaren i Innlandet politidistrikt.

Den utanlandske føraren vart teke hand om av politiet.

– Han vart teke med til politistasjonen i Lom. Her sat han i avhøyr med tolk onsdag kveld. Vi har sett videoar av køyringa og dette er heilt klart førarkortbeslag, i tillegg til bot, seier Haagen Løvseth til Fjuken.

I fylgje operasjonsleiaren er det ikkje mistanke om promillekøyring.

Saka vart først publisert i Fjuken.