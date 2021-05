Skulekorpset er ikkje meir

Nyhende

Det kunne ikkje kome på eit særleg meir kjedeleg tidspunkt, nyheita om at Stryn skulekorps er nedlagt. Punktum er sett for eit korps som kan skrive 53 års historie, og som beviseleg har vore «rekruttskule» for mange dyktige musikarar opp gjennom åra. Både komponistar, solistar og arrangørar av musikk har trødd barne- og ungdomsskoa sine i tog med Stryn skulekorps. Og dei har spelt på ulike arrangement opp gjennom åra, til glede for seg sjølv og tilhøyrarane.