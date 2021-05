Støttar inndraging av sjefsstilling

Nyhende

I eit brev til kommunedirektør Rune Sjurgard skriv Bodil Egset at Delta har gått igjennom forslaget til administrativ organisering og at dei støttar forslaget om inndraging av stillinga som assisterande kommunedirektør. Vidare støttar forbundet organiseringa ved at dei andre i administrasjonsstaben rapporterer direkte til kommunedirektøren.