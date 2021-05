Nyhende

Stryn kommunestyre løyvde i sist møte til saman to millionar kroner til ulike tiltak som kan lette på utfordringar knytt til turismehandteringa. Formannskapet vedtok torsdag i førre veke, at 830.000 kroner skal gå til informasjonsarbeid og toalett- og renovasjonsløysingar, 170.000 til Visit Nordfjord, for innkjøp og arbeid med sms-løysingar og nye bookingsystem, og den resterande millionen skal vere tilgjengeleg for søknader frå bedrifter, lag og organisasjonar. Her skal summen per tilskot helst ikkje overskride 200.000 kroner.