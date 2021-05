Slik blir 17. mai feira i indre Nordfjord i år

Nyhende

Det blir heller ikkje i år tradisjonelle barnetog eller fellesarrangement der mange er samla til 17. mai-aktivitetar slik vi er vande til.

Likevel blir det markeringar i ulike former rundt om i dei ulike bygdelaga. Fleire stader vert det tradisjonell salutt på morgonen.

I kyrkjene vert det festgudstenester i Utvik, Olden, Nedstryn, Oppstryn, Nordsida og Hornindal kyrkjer.

I Hornindal vert det helsing ved Brynhild Lund Notøy ved Hornindal Omsorgssenter, 6. klasse les dikt og korpset spelar, også til felles nasjonalsong med heile landet.

Seinare vert det bilkortesje der brannvesenet m.fl. køyrer ei rute rundt i bygda. Korpset spelar også fleire stader rundt om i løpet av dagen.

Etter gudsteneste i kyrkja vert det kransepålegging ved minnesmerket over dei som fall i teneste for landet. 9. klassingane står for kransepålegginga.

I Stryn vert det klokkespel ved Vegard Guddal, elev i kulturskulen, felles nasjonalsong samtidig med heile landet.

Stryn Musikklag vil spele, og Amcar Stryn og russen køyrer parade i gata.

I Olden spelar Olden Hornmusikk ved musikkpaviljongen, og køyrer deretter rundt i bygda med buss med «spelestopp» fleire stader. Store delar av dagen vil det også gå føre seg bilrebus.

Taler frå fleire bygder og generell stemningsrapport kan ein høyre på Radio Stryn.