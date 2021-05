Fryktar fleire koronaslitne kor og korps blir lagt ned

Nyhende

Det seier styreleiar i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, som er skuffa over forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som vart lagt fram tysdag. Han meiner driftstilskotet til dei frivillige musikkorganisasjonane har vorte ståande på staden kvil.

Allereie før koronaen lamma Norge, søkte Musikkrådet om auka midlar til desse organisasjonane, frå 20 millionar til 32 millionar i driftstilskot, men løyvinga vart ifølgje Vinje Borgundvaag i staden ståande utan realvekst.

– Vi søkte mellom anna om ekstra midlar til for å kunne inkludere fleire i musikklivet, og håpa på ein auke no. Når 44 millionar av tippemidlane samtidig blir haldne tilbake, ligg ballen hos kulturkomiteen på Stortinget ved behandlinga av revidert budsjett, seier Borgundvaag:

– Då Frivillighetsmeldingen kom i 2018 ville regjering og Storting nettopp vri midlar frå prosjekt til drift. Det er uforståeleg at drifta blir nedprioritert når breiddekulturen skal byggjast opp att. Skal vi unngå at fleire kor, korps og musikklag blir laga ned, må pandemislitne musikkorganisasjonar få midlar til å gjere ein ekstra innsats for å rekruttere tilbake utøvarar som har slutta.

Styreleiaren til musikkrådet beskriv situasjonen for dei nasjonale musikkorganisasjonane innan kor, korps, band og orkester som "kritisk". Til no har dei mista éin av ti medlemmer, og Norsk musikkråd fryktar at delen blir langt høgare utover hausten.

– Vi jobbar for at så mange som mogleg skal få moglegheit til å oppleve og utøve musikk. Skal vi stanse nedgangen i medlemskap, og samtidig lykkast med å rekruttere tilbake så snart smittesituasjonen tillèt det, treng vi hjelp frå styresmaktene, seier Vinje Borgundvaag, som hevdar idretten blir favorisert.

– Regjeringa har løyvd 420 millionar til lokale idrettslag og idrettsforeiningar for barn og unge over tippemidlane. Dette er ein auke på litt over 12 prosent. Når regjeringa samtidig aukar løyvinga til frivillige musikkorganisasjonar med null prosent, viser det ein klar favorisering av idretten.

(©NPK)