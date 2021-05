Kjell Solheim blir kommunalsjef for skule og kultur:

– Naturleg å ta steget fullt ut

Kjell Solheim frå Loen er tilsett som kommunalsjef for skule og kultur i Stryn. Gjennom eit over 30 år langt yrkesliv i skuleverket har han gått gradene frå lærar, via inspektør, rektor og avdelingsleiar, til dagens toppleiarstilling i kommunen.