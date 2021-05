Nyhende

For ein fin 17. mai vi hadde i går! Ein maidag av dei sjeldne, fint og lagleg ver, naturen hadde eksplodert, mange flagg var å sjå rundt om i bygda, til tross for at det ikkje akkurat var «flaggver», det fanst ikkje eit vindpust! Sjeldan har vel salutten frå Øvreberg synt så godt og lydd så flott som i år!