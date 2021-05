- Dei folkevalde let fornuften sigre

Nyhende

Stryn Aktivitetslodge sin dispensasjonssøknad om bruksendring og ombygging låg på bordet for politisk handsaming onsdag med tilråding om avslag. Der kappast politikarane om kven som skulle fremje endringsforslag om å gje Stryn aktivitetslodge dispensasjon. Som omtalt resulterte ei sterk tverrpolitisk semje i eit felles framlegg, som ikkje berre gav tiltakshavar dispensasjon, men som og rosa tiltaket og tilbodet.

– Svært motiverande

Svein Ørjaseter i Stryn Aktivitetslodge er naturleg svært letta over vedtaket som gir han dispensasjon til både bruksendring og ombygging av bygningsmassen på tomta ved Perhusvegen.

– Endeleg! Eg har heile tida kjend på stor støtte til det eg etablerer her. Sjølv om det har teke lang tid, så er eg veldig glad for at dette no er på plass. Vedtaket politikarane gjorde er svørt motiverande på meg og Stryn skal få mykje igjen for dette, fastslår Ørjaseter overfor Fjordingen torsdag.

Gastrobaren fekk politisk støtte til uteservering

Det var klar tverrpolitisk semje om å gå i mot tilrådinga om avslag også for Gastrobaren som hadde søkt om løyve til uteservering på eigedomane gnr. 57, bnr. 274 og 356.

Utvalet gjorde eit samrøystes vedtak om å gjeve delvis medhald på søknad om mellombels dispensasjon frå reguleringsplanen for etablering av uteservering med meir på gnr. 57, bnr. 274 og 356, avgrensa til tre år.

Men utvalet gav ikkje dispensasjon til oppsetting av telt og mobile toalettvogner.

- Dette må søkjast kommunen om kvar gong det skal nyttast. I tillegg må parkeringsplassar avklarast nøyare iht. påkopling/påkøyring frå eksisterande parkeringsplass, heiter det i vedtaket.

Det vart vidare semje om at ein kunne nytte hagen til aktivitetar/spel fram til kl. 22.00.

Medeigar av Gastrobaren, Jan Egil Flo, poengterte under møtet, at spel-aktiviteten i all hovudsak blir ein dagaktivitet.

Ny "innfallsport" til Stryn sentrum

Overfor Fjordingen torsdag omtalar han vedtaka om dispensasjon som ein siger for fornufta.

– Heilt klart. Eg var nok meir overraska over tilrådinga om avslag enn at politikarane støtta opp om dette. Dei veit kor viktig sommaren er for Stryn så dette kunne ikkje bli utsett i to månader til, poengterer Flo.

Han meiner uteområdet vest og sør for Gastrobaren vil bli skikkeleg oppgradert som følge av vedtaket i sektorutvalet.

– Innfallsporten til Stryn sentrum blir endra og får seg eit skikkeleg løft, seier han.