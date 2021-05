Tonning skule: Ei skuleklasse i ventekarantene

Nyhende

Begge dei to som har fått stadfesta positiv koronatest er kjente nærkontakter til allereie smitta personar, opplyser kommuneoverlege Marius Solbakken. Desse har no testa positivt på den andre testen i smittekarantenen.

Ein familie som har born på Tonning skule er no i karantene, etter at ein person i husstanden har testa positivt for Covid-19.

- Basert på ei vurdering av totalsituasjonen, skal heile 3. trinn på Tonning skule vere i ventekarantene til vi får svar på dei første prøvene vi har teke av familien. Vi håpar og trur at prøvesvara vil ligge føre ein gong fredag kveld, seier Solbakken.

Husstandsmedlemmane til dei aktuelle elevane er ikkje i ventekarantene. Desse kan derfor gå på skule og jobb som normalt.

- Dersom elevar eller deira husstandsmedlemmar får symptom på sjukdom, skal dei ta kontakt med beredskapstelefonen og testast ved første høve, seier Solbakken.

Lurer du på noko omkring karantenereglar? Desse finn du meir om her.